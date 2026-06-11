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Primer día del papa León XIV en Uruguay: caravana, bendición y encuentro con los fieles

El papa permanecerá en Uruguay hasta el próximo domingo 8 de noviembre y su siguiente parada será Buenos Aires.

Noticias RCN

AFP

noviembre 06 de 2026
08:06 p. m.
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El papa León XIV inició este viernes 6 de noviembre su gira oficial por América Latina con su llegada a Uruguay, primera parada de un recorrido de 12 días que lo llevará también a Argentina y Perú.

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El sumo pontífice fue recibido en Montevideo por el presidente Tabaré Vázquez y posteriormente encabezó una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, donde impartió una bendición al país ante cientos de fieles.

La llegada del pontífice generó una gran expectativa entre los uruguayos, que salieron a las calles para acompañar la caravana papal. Tras aterrizar en horas de la tarde, León XIV recorrió varias vías de la capital antes de trasladarse al Papamóvil para continuar su trayecto hacia el centro de la ciudad, donde recibió honores de Estado y saludó a los asistentes que se congregaron para darle la bienvenida.

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Una bienvenida entre honores y muestras de afecto

El avión procedente de Italia aterrizó sobre las 16:20 hora local. A su llegada, el papa fue recibido con honores militares y por un grupo de niños que le entregó flores como símbolo de bienvenida. Durante el recorrido por Montevideo, miles de personas siguieron el paso de la comitiva, mientras el pontífice respondía a los saludos desde su vehículo.

En su intervención pública, León XIV destacó la oportunidad de conocer más de cerca la realidad uruguaya y encontrarse con ciudadanos de distintas regiones y contextos. Además, expresó su interés por acercarse a la historia y la cultura del país, al tiempo que hizo referencia a valores como la familia, el amor, la bondad y la solidaridad.

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Entre los asistentes predominó la emoción por haber sido Uruguay el primer destino de la gira latinoamericana. Varios fieles resaltaron la importancia de recibir la bendición papal y celebraron que el país fuera escogido para abrir el recorrido pastoral.

La agenda del pontífice en la región

El papa permanecerá en Uruguay hasta el próximo domingo 8 de noviembre. Tras concluir sus actividades en territorio uruguayo, viajará a Buenos Aires, donde desarrollará una agenda oficial hasta el 11 de noviembre.

Posteriormente, continuará su recorrido en Perú, país con el que mantiene una relación especial debido a que durante casi una década fue obispo de la diócesis de Chiclayo. Allí sostendrá varios encuentros pastorales antes de concluir una gira que busca fortalecer los vínculos de la Iglesia católica con América Latina.

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La visita también ha llamado la atención por la recuperación física del pontífice tras una reciente intervención quirúrgica. Su presencia en una gira internacional de larga distancia ha sido vista por fieles y observadores como una señal positiva sobre su estado de salud y capacidad para cumplir una exigente agenda en la región.

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