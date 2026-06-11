Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 6 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 06 de 2026
11:27 a. m.
11:27 a. m.
- “Perfecto, señor presidente", esa habría sido la respuesta de Angie Rodríguez a la orden que le habría dado Gustavo Petro sobre la contratación de Deicy Jiménez.
- Una de las víctimas de la banda ‘Los Ingenieros’ en Bogotá, liderados por alias Picolino, relato cómo la dieron por muerta luego de mutilarla y arrojarla a un potrero.
- Tras cinco días de luchar por su vida murió Marlon, un joven que fue atacado en con un machete 15 veces. Su familia pide justicia, mientras que al agresor le dieron casa por cárcel por tentativa de homicidio.
- La Fiscalía le imputó un nuevo delito por violencia sexual al hombre que habría asesinado a la pequeña Ana Lucía, la niña de 9 años que fue encontrada en una alcantarilla. El agravante que encontró Medicina Legal es que la menor habría sido abusada meses antes del asesinato.
- Lo que parecía una buena oportunidad de trabajo terminó en una pesadilla para dos mujeres que llegaron de Medellín a Bogotá. Las engañaron, y las secuestraron para exigirle dinero a sus familias.