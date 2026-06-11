Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 6 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 06 de 2026
08:40 p. m.
08:40 p. m.
- El papa León XIV llegó a Uruguay en donde inicia su gira por Latinoamérica. Allí fue recibido por el presidente Yamandú Orsi.
- La Fiscalía avanza en las investigaciones por presunta contratación irregular en el Dapre, durante el gobierno anterior.
- Reunión clave en Barranquilla para discutir la ley de rescate económico propuesta por el gobierno.