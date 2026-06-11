Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 6 de noviembre de 2026

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En la grabación se observa cómo el vehículo se atraviesa en la vía y se acerca violentamente a otro automóvil que circulaba por su carril.