Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 6 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 06 de 2026
05:03 p. m.
05:03 p. m.
- El papa León XIV llegó a Suramérica. El sumo pontífice llegó a Uruguay como parte de su sexto viaje apostólico. Estará, además, en Argentina y Perú hasta el 17 de noviembre.
- Avanza la investigación por las presuntas irregularidades en contratación en el Dapre para supuestamente pagar favores sexuales al expresidente Gustavo Petro. Se tienen en cuenta chats y videos de Angie Rodríguez y Deicy Jiménez, quién será escuchada el martes en la Fiscalía.
- Juzgado notifica a ‘Iván Márquez’ y a la cúpula de la Segunda Marquetalia sobre su vinculación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. En el caso se busca probar su supuesta participación en el atentado del precandidato.