Jugadores profesionales del Deportivo Pasto entraron en paro: equipo juvenil afrontará el partido vs. Santa Fe

El próximo domingo 8 de noviembre, Independiente Santa Fe recibirá en el estadio El Campín a Deportivo Pasto en busca de una victoria que lo ratifique en los cuadrangulares finales; los 'volcánicos' ya no tienen posibilidades de clasificar y, según versiones periodísticas, presentan algunos inconvenientes que no les permitirían afrontar el partido en las mejores condiciones.

En las últimas horas de este viernes 6 de noviembre, la cuenta oficial de Deportivo Pasto publicó la lista de jugadores que viajarán a Bogotá a afrontar la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II; el encuentro está programado para las 2 de la tarde.

Deportivo Pasto viajará con juveniles a Bogotá

Después de algunos rumores que empezaron a salir desde Pasto, que afirmaban que los jugadores de la plantilla profesional no viajarían a Bogotá para jugar el compromiso vs. Santa Fe, la cuenta oficial del club a través de la red social X confirmó que serán los jugadores juveniles los que estarán presentes en El Campín: "Nuestros canteranos se la juegan por todos nosotros, llevando con orgullo nuestro ADN TRICOLOR", escribieron, acompañado de la lista de los 20 jugadores juveniles que finalmente fueron convocados.

Información publicada por diferentes periodistas confirma que los jugadores completaron dos meses sin recibir el pago de su salario y no han tenido ningún tipo de comunicación por parte de las directivas; además, el pago de la seguridad social de los futbolistas tampoco estaría al día, por lo que tomaron la decisión de entrar en un cese de actividades desde el viernes 6 de noviembre.

Santa Fe vs. Pasto no sufrirá modificaciones

A pesar de la novedad, el partido no presentará ninguna reprogramación y se jugará en la fecha y hora establecidas por Dimayor desde un principio; Independiente Santa Fe necesita sumar por lo menos un punto para confirmar su presencia en cuadrangulares, mientras Deportivo Pasto buscará sumar puntos para no terminar el campeonato en el último lugar de la tabla de posiciones.