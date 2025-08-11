Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 7 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
noviembre 08 de 2025
- En medio de los homenajes a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, se escucharon discursos que piden rodear y proteger a la justicia de los ataques que hoy enfrenta. Los presidentes de las altas cortes recordaron a los magistrados y demás civiles que hace cuatro décadas quedaron atrapados entre las balas y el fuego.
- Noticias RCN conoció el último registro en cámaras de seguridad de la persona señalada de haber agredido salvajemente al estudiante Jaime Esteban Moreno la noche de Halloween.
- Ya no va el cobro por las transacciones por medios electrónicos como Nequi , Daviplata y Bre-B. El Gobierno Nacional quitó la retención 1.5 % y la dejó en 0%
- El dólar volvió a caer, este viernes 7 de noviembre cerró por debajo de los 3.807 pesos.