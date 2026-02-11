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Gobierno anuncia ofensiva militar tras siete atentados terroristas en seis días en el suroccidente del país

Más de 20.000 uniformados serán desplegados en los departamentos impactados por la violencia reciente.

Noticias RCN

noviembre 02 de 2026
03:32 p. m.
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El Gobierno Nacional y la cúpula militar anunciaron una serie de medidas para reforzar la ofensiva contra los grupos armados ilegales, luego de que en los últimos seis días se registraran siete atentados terroristas en distintas regiones del país, principalmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Huila.

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Las autoridades atribuyen la mayoría de estas acciones a estructuras disidentes de las Farc que buscan mantener el control de corredores estratégicos hacia el Pacífico colombiano.

Uno de los ataques más recientes ocurrió en el municipio de Balboa, Cauca, donde fue detonada una motocicleta cargada con explosivos cerca de un centro de salud. De acuerdo con los reportes preliminares, la explosión no dejó personas muertas ni heridas.

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Este hecho se suma a otros atentados registrados durante la última semana, entre ellos acciones violentas en Cúcuta y en el municipio de Planadas, Tolima.

El suroccidente, foco de la violencia armada

Según el análisis de las autoridades, la mayoría de los atentados se han concentrado en el suroccidente del país debido a la importancia estratégica que tiene esta región para las economías ilícitas de los grupos armados. Estos corredores permiten la conexión con la costa Pacífica, una de las principales rutas utilizadas para el envío de cargamentos de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Las Fuerzas Militares consideran que los recientes ataques buscan intimidar a la población civil y afectar la presencia institucional en zonas clave para las organizaciones criminales. Por ello, se ha reforzado la presencia operativa en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Huila, donde se han registrado las acciones más recientes.

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Bombardeos, fumigaciones y más tropas en la zona

Frente a la escalada violenta, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Estado desplegará todas sus capacidades para enfrentar a las estructuras ilegales. Entre las medidas anunciadas se encuentran la continuidad de los bombardeos contra objetivos militares considerados legítimos, el fortalecimiento de las operaciones ofensivas y el avance en la reactivación de las fumigaciones contra cultivos ilícitos, en el marco de la legislación vigente.

Por su parte, el comandante del Ejército y el comandante de las Fuerzas Militares informaron que ordenaron la intensificación inmediata de las operaciones en las zonas afectadas. Más de 20.000 uniformados serán desplegados en los departamentos impactados por la violencia reciente, con apoyo de aeronaves no tripuladas, drones, helicópteros y aviones de combate.

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Las autoridades indicaron que el objetivo de esta ofensiva es fortalecer la protección de la población civil y neutralizar a los grupos armados responsables de los atentados. Mientras tanto, altos mandos militares ya se encuentran en municipios como Planadas, Tolima, coordinando las operaciones y atendiendo las preocupaciones de las comunidades afectadas por la ola de violencia.

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