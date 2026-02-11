Porograma 'Reduce tu Cuota': Bogotá habilitará nuevos cupos para adquirir vivienda en Bogotá

El plan de vivienda 'Mi Casa en Bogotá' a través de la iniciativa 'Reduce tu cuota', habilitará nuevas postulaciones para apoyar a aquellas personas que adquirieron vivienda nueva de interés social o de interés prioritario en Bogotá.

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La iniciativa iniciará a operar desde el próximo 3 de noviembre de 2026 y se desarrollará en dos etapas que consisten en registrar nuevos hogares que cumplan con las condiciones del programa y reciban su crédito hipotecario desde el 15 de diciembre de 2026 y luego se habilitarán las solicitudes de asignación para los hogares que cumplen los requisitos.

Así será el proceso de la iniciativa

Con la reapertura de la iniciativa desde el 3 de noviembre, las entidades podrán postular a nuevos hogares que cumplan con el requisito de la fecha del desembolso de su crédito y el trámite estará disponible hasta agotar los cupos disponibles.

Una vez avance el proceso, la Secretaría del Hábitat verificará el cumplimiento de los requisitos iniciales y, una vez sea superado, quedarán registrados en la plataforma y la entidad señala que estar en estado 'registrado' no garantiza la asignación del beneficio.

La disponibilidad de los recursos y el cumplimiento de requisitos serán los principales factores para determinar a los beneficiarios.

'Reduce tu Cuota': un alivio para las familias

El beneficio 'Reduce tu Cuota' consiste en distribuir en hasta 48 cuotas mensuales el crédito hipotecario otorgado, que se gira directamente a la entidad financiera encargada y le permite a las familias disminuir el esfuerzo económico.