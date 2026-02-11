Atlético Nacional tomó sorpresiva decisión con James Rodríguez en las últimas horas: ¿de qué se trata?

Este lunes 2 de noviembre, Atlético Bucaramanga enfrentará a Atlético Nacional en el estadio Américo Montanini.

El partido, de acuerdo con la programación de la Dimayor, iniciará a las 8:15 de la noche y será válido por la fecha 17.

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Los dirigidos por Lucas González se encuentran en la primera posición del campeonato con 35 puntos y buscarán una nueva victoria para comenzar a asegurar el 'punto invisible' en los cuadrangulares.

Mientras tanto, el equipo comandado por Pablo Peirano necesita los tres puntos para terminar de asegurar su clasificación a las instancias finales de la Liga BetPlay 2026 II.

En medio de esa coyuntura, en Atlético Nacional se tomó una sorpresiva decisión con James Rodríguez, el excapitán de la Selección Colombia. ¿Cuál fue?

James Rodríguez no fue convocado para el partido entre Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional

En la tarde del 1 de noviembre, el director técnico Lucas González reveló el listado de convocados para el partido vs. Atlético Bucaramanga y una de las principales noticias fue que James Rodríguez no estará presente.

La decisión está relacionada con que el estratega quiere darle descanso al '23' para que llegue de la mejor manera a disputar los cuadrangulares.

En consecuencia, los jugadores que sí estarán habilitados para el encuentro de la fecha 17 son:

Armani.

Marquínez.

Haydar.

Tesillo.

Reyes.

Casco.

Quesada.

Perlaza.

Rojas.

Zapata.

Rengifo.

Ríos.

Marín.

Cardona.

Nicolás Rodríguez.

Escorcia.

Benítez.

Sarmiento.

Morelos.

¿Cómo llegan Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga a este partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026 II?

En su más reciente partido, Atlético Nacional enfrentó a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot y se impuso 2-0.

Elías Cabrera abrió el marcador al minuto 24 y, cuatro minutos después, Emanuel Olivera anotó un autogol.

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Entre tanto, Bucaramanga jugó vs. Deportivo Pasto en el estadio Américo Montanini y ganó 2-1.

Los de Peirano comenzaron perdiendo al minuto 23 con una anotación de Harrinson Mancilla, pero remontaron con goles de Emerson Batalla (43') y Luciano Pons (66').