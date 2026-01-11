CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 1 de noviembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 01 de 2026
06:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó dejó siete muertos y tres capturados, dice el Gobierno
  • Limitación programada de gas se levanta tras concluir trabajaos correctivos en la SPEC Cartagena
  • Ley de sometimiento llega este lunes a debate en la Cámara de Representantes
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 31 de octubre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 30 de octubre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 30 de octubre de 2026

Otras Noticias

Fórmula 1

Kimi Antonelli se convierte en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1

El piloto italiano de Mercedes consiguió su primer campeonato mundial con 20 años y 68 días. Su consagración llegó en el Gran Premio de México.

Política

Murió Antonio Navarro Wolff a sus 78 años

La familia de Antonio Navarro Wolff confirmó la muerte del político colombiano este domingo primero de noviembre.

Elecciones en Colombia

¿No habrá fiesta de Halloween en 2027 en Colombia? Ya fue publicada la resolución

Estados Unidos

Impactante video: avión pierde altura y se estrella contra el suelo en Florida

Alimentos

¿Cuántos dulces puede consumir un niño en Halloween?: riesgos y prevención según expertos