EE.UU. aprueba tratamiento genérico contra el VIH: costará 40 dólares al año y llegará a 120 países

La prevención del VIH podría llegar a más personas en países de bajos y medianos ingresos gracias a una nueva alternativa farmacéutica de bajo costo. Estados Unidos aprobó una versión genérica del lenacapavir, un medicamento preventivo que se administra mediante dos inyecciones al año y que representa un avance frente a otros tratamientos que requieren una dosis diaria.

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La aprobación fue anunciada el lunes por Dr. Reddy's Laboratories, farmacéutica india encargada de fabricar la versión genérica, y Unitaid, una iniciativa internacional que trabaja para facilitar el acceso a medicamentos en países de ingresos bajos y medios.

¿Cuánto cuesta el lenacapavir genérico para prevenir el VIH?

El precio acordado para el lenacapavir genérico es de 40 dólares al año por paciente y llegará a 120 países. Esta cifra representa una reducción considerable frente al costo del medicamento original en Estados Unidos, donde el tratamiento desarrollado por Gilead tenía un precio aproximado de 28.000 dólares anuales, aunque las aseguradoras aplican descuentos.

El acuerdo de acceso fue anunciado en septiembre de 2025 e involucra a Dr. Reddy's Laboratories, Unitaid, el instituto africano de investigación sanitaria Wits RHI y la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI). La iniciativa busca reducir las barreras económicas que han limitado la disponibilidad de este medicamento, especialmente en países con menores ingresos.

El lenacapavir pertenece a los tratamientos conocidos como profilaxis preexposición (PrEP), utilizados para prevenir la infección por VIH. Las dos inyecciones anuales permiten reducir en un 99,9 % el riesgo de transmisión. Su frecuencia de administración representa una diferencia importante frente a otras alternativas preventivas que requieren tomar una pastilla todos los días.

¿Cómo funciona la aprobación del lenacapavir genérico en Estados Unidos?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el lunes la versión genérica fabricada por Dr. Reddy's Laboratories. El medicamento original, desarrollado por la farmacéutica Gilead, había recibido la autorización de las autoridades estadounidenses en junio de 2025.

La posibilidad de fabricar versiones genéricas surgió a finales de 2024, cuando Gilead concedió licencias a seis compañías farmacéuticas, entre ellas Dr. Reddy's. Este mecanismo permitió avanzar en la producción de alternativas más económicas para ampliar el acceso al lenacapavir en diferentes regiones del mundo.

La aprobación también fue destacada por los responsables de las organizaciones involucradas. Deepak Sapra, director ejecutivo de Servicios Farmacéuticos de Dr. Reddy's, señaló que desarrollar y fabricar un inyectable complejo de acción prolongada a un precio asequible exigió capacidades científicas y experiencia industrial. Por su parte, Philippe Duneton, director ejecutivo de Unitaid, destacó que la participación temprana de la organización contribuyó a reducir el tiempo entre los avances científicos y su disponibilidad en los países.

La distribución del medicamento ya tiene antecedentes en África. Según Unitaid, incluso antes de que estuvieran disponibles las versiones genéricas, más de 125.000 personas en diez países africanos que adoptaron inicialmente el tratamiento habían comenzado a recibir el lenacapavir desarrollado por Gilead.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.