CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 1 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 01 de 2026
05:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Los soldados que resultaron heridos en el atentado contra un helicóptero del Ejército en el sur de Bolívar fueron trasladados a Santander, en donde se recuperan de las heridas.
  • Entraron en vigor los aranceles del 50% impuestos por Ecuador a las importaciones de productos colombianos. La medida le dará un golpe a la economía.
  • Siguen los ataques en Medio Oriente tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, tras la arremetida de Estados Unidos e Israel.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 28 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 28 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 27 de febrero de 2026

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

¿Ha funcionado la Región Metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca?

Uno de los puntos centrales del debate en La Mesa Ancha fue la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca y su impacto en el desarrollo territorial.

Fútbol femenino

Colombia debutó con aplastante derrota en la SheBelieves Cup 2026 ante Canadá: mire los goles

La tricolor fue superada ampliamente por la selección canadiense.

Cancillería

Situación en Medio Oriente se siente en las elecciones: aplazan apertura en dos puestos de votación

Shakira

Concierto gratuito de Shakira: horarios y recomendaciones para ver a la colombiana

Alimentos

¿Cómo el cereal está cambiando los hábitos alimentarios y qué efectos tiene en la salud?