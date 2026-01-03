Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 1 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
marzo 01 de 2026
- Los soldados que resultaron heridos en el atentado contra un helicóptero del Ejército en el sur de Bolívar fueron trasladados a Santander, en donde se recuperan de las heridas.
- Entraron en vigor los aranceles del 50% impuestos por Ecuador a las importaciones de productos colombianos. La medida le dará un golpe a la economía.
- Siguen los ataques en Medio Oriente tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, tras la arremetida de Estados Unidos e Israel.