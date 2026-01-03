¿Ha funcionado la Región Metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca?
Uno de los puntos centrales del debate en La Mesa Ancha fue la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca y su impacto en el desarrollo territorial.
En esta edición de La Mesa Ancha Electoral participaron Marcela García, aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá con el Partido Centro Democrático, y Jorge Lozano, candidato al Senado por la coalición Ahora Colombia, integrada por Mira, Dignidad y Compromiso y Nuevo Liberalismo, conocido en redes sociales como “el empresario campesino”.
García, identificada con el número 113 a la Cámara por Bogotá, agradeció el espacio y envió un saludo a los oyentes y televidentes. Por su parte, Lozano, número 50 al Senado, manifestó que busca representar a empresarios y campesinos del país.
Región Metropolitana: ¿progreso o centralización?
Marcela García aseguró que, aunque considera la Región Metropolitana como un proyecto con potencial de progreso e ingresos a futuro, hasta ahora no se ha materializado en hechos concretos.
Por su parte, Jorge Lozano reiteró su oposición a la iniciativa, postura que lideró en 2023. Según explicó, la Región Metropolitana podría afectar a los municipios de sexta categoría de Cundinamarca al profundizar la centralización en Bogotá.
A su juicio, esta dinámica debilita el agro y obliga a miles de personas a desplazarse diariamente hacia la capital, mientras que la actividad comercial se concentra en puntos como Corabastos. Lozano insistió en que el departamento tiene potencial propio y no debería depender de una expansión administrativa de la ciudad.
Salvavidas a microempresas y apoyo al campesinado
El segundo eje de discusión giró en torno a los incentivos para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan cerca del 90 % del tejido empresarial en Bogotá.
García destacó su experiencia en la Cámara de Comercio, donde lideró la Red Creantti, enfocada en mujeres empresarias y emprendedoras. Subrayó que el 43 % de las microempresas en la ciudad son lideradas por mujeres y que una proporción significativa de hogares tiene a una mujer como cabeza de familia.
Su propuesta desde el Congreso apunta a fortalecer programas de acompañamiento integral, formalización sostenible y crecimiento empresarial, con especial énfasis en evitar que la formalización se convierta en una carga que termine por quebrar a los pequeños negocios.
Lozano planteó la creación de una ventanilla especial en el Invima para facilitar la transformación y comercialización de productos campesinos en plazas de mercado y fincas. Según explicó, esta medida permitiría que productos artesanales y agrícolas lleguen a grandes superficies, promoviendo un comercio justo.
Además, relacionó la autonomía económica de las mujeres rurales con la reducción de la violencia intrafamiliar, afirmando que el acceso a ingresos propios es clave para su independencia.