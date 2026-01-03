CANAL RCN
Colombia Video

¿Ha funcionado la Región Metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca?

Uno de los puntos centrales del debate en La Mesa Ancha fue la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca y su impacto en el desarrollo territorial.

Noticias RCN

marzo 01 de 2026
05:06 p. m.
En esta edición de La Mesa Ancha Electoral participaron Marcela García, aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá con el Partido Centro Democrático, y Jorge Lozano, candidato al Senado por la coalición Ahora Colombia, integrada por Mira, Dignidad y Compromiso y Nuevo Liberalismo, conocido en redes sociales como “el empresario campesino”.

Alcalde Galán refuerza seguridad en las noches de rumba con zonas seguras de taxi en Bogotá
García, identificada con el número 113 a la Cámara por Bogotá, agradeció el espacio y envió un saludo a los oyentes y televidentes. Por su parte, Lozano, número 50 al Senado, manifestó que busca representar a empresarios y campesinos del país.

Región Metropolitana: ¿progreso o centralización?

Marcela García aseguró que, aunque considera la Región Metropolitana como un proyecto con potencial de progreso e ingresos a futuro, hasta ahora no se ha materializado en hechos concretos.

Capturan a ‘rompevidrios’ en Bogotá: persecución permitió acabar con su imperio criminal
Por su parte, Jorge Lozano reiteró su oposición a la iniciativa, postura que lideró en 2023. Según explicó, la Región Metropolitana podría afectar a los municipios de sexta categoría de Cundinamarca al profundizar la centralización en Bogotá.

A su juicio, esta dinámica debilita el agro y obliga a miles de personas a desplazarse diariamente hacia la capital, mientras que la actividad comercial se concentra en puntos como Corabastos. Lozano insistió en que el departamento tiene potencial propio y no debería depender de una expansión administrativa de la ciudad.

Hinchas de Santa Fe se enfrentaron con puñales en el cumpleaños 85 del club: videos
Salvavidas a microempresas y apoyo al campesinado

El segundo eje de discusión giró en torno a los incentivos para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan cerca del 90 % del tejido empresarial en Bogotá.

García destacó su experiencia en la Cámara de Comercio, donde lideró la Red Creantti, enfocada en mujeres empresarias y emprendedoras. Subrayó que el 43 % de las microempresas en la ciudad son lideradas por mujeres y que una proporción significativa de hogares tiene a una mujer como cabeza de familia.

Su propuesta desde el Congreso apunta a fortalecer programas de acompañamiento integral, formalización sostenible y crecimiento empresarial, con especial énfasis en evitar que la formalización se convierta en una carga que termine por quebrar a los pequeños negocios.

Lozano planteó la creación de una ventanilla especial en el Invima para facilitar la transformación y comercialización de productos campesinos en plazas de mercado y fincas. Según explicó, esta medida permitiría que productos artesanales y agrícolas lleguen a grandes superficies, promoviendo un comercio justo.

Además, relacionó la autonomía económica de las mujeres rurales con la reducción de la violencia intrafamiliar, afirmando que el acceso a ingresos propios es clave para su independencia.

