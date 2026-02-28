CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 28 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 28 de 2026
08:45 p. m.
  • El ayatolá Alí Jamenei murió tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán. La noticia la confirmó Donald Trump.
  • Irán respondió a los ataques bombardeando zonas de Israel y otros países de Oriente Medio.
  • Un atentado contra el Ejército en el sur de Bolívar dejó al menos 10 soldados heridos.
