¿Cuántos dulces puede consumir un niño en Halloween?: riesgos y prevención según expertos

El consumo de dulces se convierte en una práctica común durante la celebración de Halloween, pues millones de niños salen a las calles a pedir este tipo de golosinas en establecimientos o centros de comercio.

Sin embargo, expertos han alertado sobre los principales riesgos detrás de este excesivo consumo que puede representar serios riesgos en la salud de los más pequeños.

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¿Cuáles son los riesgos de consumir dulces para los niños?

Según un sondeo exploratorio de la Universidad Manuela Beltrán, casi 6 de cada 10 padres reconocen que son más flexibles con el consumo de golosinas de sus hijos. Sin embargo, una cifra preocupó a los especialistas ya que tres de cada diez reconocieron que nunca se han detenido a detallar los dulces recolectados por sus hijos.

Más de la mitad afirmó tener una cantidad aproximada y establecer un límite, mientras que otro grupo señaló que tiene una idea de cuánto consumen sus hijos. Pero 3 de cada 10 aseguraron haber permitido a sus hijos consumir los dulces empaquetados sin previa inspección de los mismos.

“Es importante revisar los empaques de los dulces, verificar que su color sea el habitual y que su consistencia no haya cambiado. Hay que prestar atención si un dulce está demasiado duro, demasiado blando o presenta cambios importantes frente a su textura original”, explicó Carolina Espitaleta, experta en salud pública de la Universidad Manuela Beltrán.

Dentro de las recomendaciones se encuentra descartar los productos con empaques abiertos, rotos, deteriorados o alterados. También conviene evitar las golosinas sin identificación clara o de procedencia desconocida.

El consumo excesivo de dulces puede generar molestias gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas o diarrea. Se debe brindar atención médica si el menor presenta vómitos persistentes, dolor intenso, signos de deshidratación, fiebre o decaimiento inusual.

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¿Cuántos dulces pueden consumir los niños?

Según la OMS, se recomienda que los azúcares libres que se consumen aporten menos del 10 % de la ingesta calórica total diaria. De igual manera, la organización plantea que consumir menos del 5% puede reducir los riesgos de generar caries.

No existe una única cifra diaria que deba aplicarse por igual a todos los niños ya que la cantidad en gramos depende de las necesidades energéticas de cada persona. Según la investigación, un jugo de caja, unas galletas y una chupeta ya pueden aportar importantes cantidades de azúcar en el cuerpo.

La experta recomendó que los niños no salgan a recorrer el vecindario con el estómago vacío ya que una comida equilibrada que incluya proteínas, vegetales y carbohidratos puede ayudarles a llegar con menos hambre y evitar que consuman demasiadas golosinas al mismo tiempo.