Kimi Antonelli se convierte en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1

Kimi Antonelli consiguió un lugar en la historia del automovilismo. El piloto italiano de Mercedes se convirtió en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1, después de asegurar el título en el Gran Premio de México. Con apenas 20 años y 68 días.

Antonelli terminó tercero en la carrera y llegó a 380 puntos en la clasificación de la temporada. Ese resultado fue suficiente para asegurar matemáticamente el campeonato en su segundo año en la máxima categoría del automovilismo.

La consagración también representa el regreso de Italia a lo más alto de la Fórmula 1. El país europeo esperaba un nuevo campeón desde 1953, cuando Alberto Ascari consiguió su segundo título consecutivo. Antes de Antonelli, solamente otros dos italianos habían ganado el campeonato mundial: Giuseppe Farina, en 1950, y el propio Ascari, en 1952 y 1953.

¿Quién es Kimi Antonelli, el campeón más joven de la Fórmula 1?

Andrea Kimi Antonelli nació en Bolonia, Italia, y comenzó su acercamiento al automovilismo cuando tenía siete años, al subirse por primera vez a un kart. Su talento llamó rápidamente la atención de Mercedes y cuando tenía 11 años, ya estaba en el radar de Gwen Lagrue, responsable del programa de jóvenes pilotos de la escudería alemana.

Su trayectoria estuvo marcada por una progresión acelerada entre categorías. Fue campeón europeo de karting en 2020 y 2021, consiguió los títulos de Fórmula 4 de Italia y Alemania en 2022 y se coronó en Fórmula Regional en 2023. En 2024 llegó a la Fórmula 2, categoría en la que terminó sexto, antes de dar el salto a la Fórmula 1 en 2025.

Su incorporación a Mercedes se produjo antes de lo previsto, después de que Lewis Hamilton anunciara su salida hacia Ferrari. El italiano tuvo una primera temporada complicada, en la que terminó séptimo en la clasificación, sin conseguir victorias y con dificultades propias de su falta de experiencia en la máxima categoría.

Sin embargo, su segundo año representó un cambio considerable. En 2026 consiguió sus primeras poles y sumó nueve triunfos, resultados que le permitieron llegar a la última etapa de la temporada con opciones de conquistar el campeonato.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.