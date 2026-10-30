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Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 30 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
08:27 p. m.
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  • Presidente De la Espriella y vicepresidente de los EE. UU. se reunirían en Cartagena ¿De qué hablarán?
  • La historia detrás del escándalo de Miguel Quintero: cifras, fechas y nombres clave
  • Miguel Quintero será recluido en cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá: así es el penal
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