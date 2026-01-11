Murió Antonio Navarro Wolff a sus 78 años

Antonio Navarro Wolff falleció este domingo 1 de noviembre, a las 2:42 de la tarde, según confirmó su familia a través de un comunicado en el que informó sobre su muerte y pidió respeto por la intimidad de sus seres queridos durante este momento de duelo.

En el mensaje, sus familiares expresaron el profundo dolor que atraviesan y agradecieron las manifestaciones de afecto y solidaridad recibidas tras conocerse la noticia.

“Al querido Antonio, el Hombre de la Paz, lo llevaremos siempre en lo profundo de nuestros corazones”, señalaron en el comunicado, en el que también solicitaron a los medios de comunicación respetar el duelo familiar.

La familia anunció que, por ahora, la despedida se realizará en la intimidad. Además, indicó que este lunes dará a conocer cuándo será el último recorrido para quienes deseen acompañarlo.

La familia pidió respeto por su duelo

En el pronunciamiento, los allegados de Navarro Wolff explicaron que entregarán información de manera oportuna sobre los actos de despedida. Por el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento.

El comunicado estuvo dirigido a sus amigos y a los colombianos, a quienes la familia agradeció por los mensajes de acompañamiento en medio de la conmoción que representa su partida.

Una figura vinculada al proceso de paz y la política colombiana

Antonio Navarro Wolff fue una de las figuras políticas más reconocidas del país. Tras su paso por el Movimiento 19 de Abril (M-19), participó en el proceso de paz que permitió la desmovilización de esa organización y su incorporación a la vida política.

Posteriormente, tuvo un papel destacado en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, de la que fue copresidente junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa.

A lo largo de su trayectoria también se desempeñó como ministro de Salud y senador de la República. Su recorrido político estuvo marcado por su participación en distintos momentos de la transformación institucional del país.

Su familia dará a conocer en las próximas horas los detalles de los actos para despedirlo.