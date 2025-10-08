Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 10 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 10 de 2025
05:06 p. m.
- Revelan el estado de salud de la joven de 19 años que fue lanzada por unas escaleras en Buenaventura.
- Presiones, favores y votos: la trama que salpica a Wadith Manzur en el escándalo de la UNGRD.
- De día panadero y de noche guerrillero: cayó peligroso reclutador del ELN en Bogotá.
- Video revela la última vez que fue visto con vida el joven de 16 años desaparecido en Bogotá.
- Niña de 12 años fue asesinada a tiros mientras pescaba junto a su papá en Santander.