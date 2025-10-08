CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 10 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 10 de 2025
05:06 p. m.
  • Revelan el estado de salud de la joven de 19 años que fue lanzada por unas escaleras en Buenaventura.
  • Presiones, favores y votos: la trama que salpica a Wadith Manzur en el escándalo de la UNGRD.
  • De día panadero y de noche guerrillero: cayó peligroso reclutador del ELN en Bogotá.
  • Video revela la última vez que fue visto con vida el joven de 16 años desaparecido en Bogotá.
  • Niña de 12 años fue asesinada a tiros mientras pescaba junto a su papá en Santander.
