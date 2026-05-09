Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / viernes 8 de mayo de 2026

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mayo 09 de 2026
12:16 a. m.
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  • Murió en Bogotá el líder político Germán Vargas lleras, quien fue vicepresidente de la República entre 2014 y 2017. El dirigente, también exministro del Interior y de Vivienda, fue una de las figuras más influyentes del país en las últimas décadas.
  • Fue hallado sin vida el reportero Mateo Pérez, quien se desplazaba hacia Briceño, Antioquia, para realizar un cubrimiento periodístico para el medio digital que dirigía.
  • En Urrao dos soldados profesionales fueron asesinados en medio de enfrentamientos con un grupo armado ilegal. Otros dos uniformados resultaron heridos.
  • Polémica por la solicitud de suspensión de nuevas órdenes de captura en contra de 29 criminales del Clan del Golfo que hizo el Gobierno por orden del presidente Petro.
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