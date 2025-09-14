CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 14 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2025
05:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La Fiscalía reveló la existencia de un segundo sicario que estaría disponible para atentar contra Miguel Uribe.
  • Noticias RCN conoció el testimonio de una mamá en Bogotá que pide ayuda para repatriar el cuerpo de su hija fallecida en Venezuela.
  • Crece la expectativa por conocer si Estados Unidos certifica o no a Colombia en la lucha contra las drogas.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 13 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 13 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 12 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Donald Trump

Trump asegura que arrestos de trabajadores surcoreanos en EE. UU. no deben “asustar” a inversionistas

El expresidente estadounidense defendió la llegada de trabajadores extranjeros, tras la polémica por la detención masiva en una obra de Georgia.

Independiente Santa Fe

Santa Fe fue contundente ante Unión Magdalena y vuelve a meterse entre los ocho primeros

El cuadro capitalino respondió en casa ante uno de los coleros del campeonato y vuelve a meterse en zona de clasificación para defender el título.

Venezuela

Menor habría sido engañada por red de trata para viajar a Venezuela y murió en extrañas circunstancias

Artistas

Reconocida influencer se alejará de las redes sociales: esta fue la razón de su decisión

Salud mental

Primeros auxilios psicológicos ¿Qué hacer cuando alguien está en crisis?