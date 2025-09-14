Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 14 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 14 de 2025
05:01 p. m.
- La Fiscalía reveló la existencia de un segundo sicario que estaría disponible para atentar contra Miguel Uribe.
- Noticias RCN conoció el testimonio de una mamá en Bogotá que pide ayuda para repatriar el cuerpo de su hija fallecida en Venezuela.
- Crece la expectativa por conocer si Estados Unidos certifica o no a Colombia en la lucha contra las drogas.