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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 18 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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octubre 18 de 2026
06:33 p. m.
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  • ¿Qué es lo que está pasando en Francia? Eugénie Richard, doctora en estudios sociales y docente de la Universidad Externado, analizó las causas de la crisis.
  • Videos captaron el lanzamiento de explosivos con drones en el Catatumbo. Habitantes piden el cese al fuego.
  • Museos de arte moderno y la ICOM rechazan el desmonte de piezas en el Museo Nacional.
  • Así operaban una mujer y dos adolescentes que extorsionaban a conductores en Soacha.
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