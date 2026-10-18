Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 18 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 18 de 2026
06:33 p. m.
06:33 p. m.
- ¿Qué es lo que está pasando en Francia? Eugénie Richard, doctora en estudios sociales y docente de la Universidad Externado, analizó las causas de la crisis.
- Videos captaron el lanzamiento de explosivos con drones en el Catatumbo. Habitantes piden el cese al fuego.
- Museos de arte moderno y la ICOM rechazan el desmonte de piezas en el Museo Nacional.
- Así operaban una mujer y dos adolescentes que extorsionaban a conductores en Soacha.