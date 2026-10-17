Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 17 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 17 de 2026
06:22 p. m.
06:22 p. m.
- Un ataque con explosivos contra una patrulla en Cali dejó tres policías heridos.
- Asesinan lideresa social de 74 años en Soacha. El alcalde del municipio declaró que ya ordenó a las autoridades adelantar todas las investigaciones necesarias.
- ¿Cómo proteger a los trabajadores de la UNP? Un atentado en Jamundí vuelve a poner el tema sobre la mesa.
- Las protestas en Francia terminaron en disturbios en varias ciudades este sábado 17 de octubre de 2026, con vehículos incendiados, comercios saqueados y enfrentamientos con la Policía.