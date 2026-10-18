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Hip Hop al Parque 2026: Ali A.KA. Mind y más artistas internacionales en el Parque Simón Bolívar

La edición 28 del festival tendrá entrada libre el 24 y 25 de octubre en el Parque Simón Bolívar.

Hip Hop al parque 2026
Foto: Hip Hop al Parque | Ali A.K.A Mind

Noticias RCN

octubre 18 de 2026
05:00 p. m.
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El próximo 24 y 25 de octubre Bogotá vivirá y saltará con la edición 28 de Hip Hop al Parque, que tendrá lugar en el Parque Simón Bolívar; después del éxito que significó la edición 30 de Rock al Parque, que reunió a más de 560.000 asistentes, logrando una cifra récord para el parque y para el festival.

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Además de la presentación de artistas nacionales e internacionales, se podrá disfrutar de exhibiciones de grafiti, batallas de baile y muestras culturales.

Ali A.K.A. Mind y más artistas internacionales en el Parque Simón Bolívar

La edición 28 de Hip Hop al Parque 2026 traerá artistas desde México, Chile, Brasil, España, Francia y Estados Unidos; el famoso rapero colombiano, Ali A.K.A. Mind será la principal cuota colombiana además de IZLA, LIANNA, PIELROJA y ZETAZETA.

Rah Digga & Rampage, de Estados Unidos; Da Guedes, de Brasil; Portavoz & DJ Jopsen, de Chile; Hispana, de México, y Potsikei, de Francia, serán algunos de los principales artistas internacionales que harán parte del icónico festival bogotano.

La organización del evento afirma que "esta versión rinde homenaje a las vivencias del barrio y la calle como cuna del talento urbano y espacio fundamental para la construcción de identidad".

"En la esquina se escribe la historia"

Bajo el lema 'En la esquina se escribe la historia', Hip Hop al Parque 2026 busca reconocer la trayectoria de las diferentes partes que hacen posible las expresiones de la cultura Hip Hop en la ciudad.

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La imagen oficial de la edición #28, que fue posible gracias a una convocatoria liderada por Idartes, se creó a partir del concepto de las esquinas, las canchas, los andenes, los murales, las emisoras comunitarias y otros espacios cotidianos que se convierten en escenarios donde el rap, el breaking, el graffiti, el DJing y las diferentes manifestaciones del Hip Hop narran la vida de los territorios.

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