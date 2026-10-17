Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 17 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 17 de 2026
09:14 p. m.
09:14 p. m.
- Niñas reclutadas estarían siendo obligadas a conquistar a otros menores por redes sociales para meterlos en las filas.
- Asesinato, amenazas y un cilindro sospechoso: estas son todas las alarmas que rodean la cárcel de Palogordo en Santander.
- Noticias RCN conoció en exclusiva el informe de Medicina Legal que estableció cómo habría ocurrido la muerte de la creadora de contenido 'Baby Demoni'.