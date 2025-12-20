CANAL RCN
Emisión 12:30 PM

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 20 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 20 de 2025
03:43 p. m.
  • Siguen las reacciones por el anuncio del Gobierno de decretar una emergencia económica. Sin embargo, varias voces dicen que en el contexto actual no aplicaría.
  • El testimonio de uno de los sobrevivientes del más reciente ataque del ELN contra el batallón de infantería en Aguachica.
  • Comerciantes de San Victorino, en Bogotá, hablan de las ventas en esta temporada. Aseguran que las plataformas de comercio digital chinas les están quitando clientes.
Otras Noticias

Honduras

Estados Unidos revocó la visa de varios funcionarios del Consejo Electoral de Honduras

La decisión se dio por presuntamente obstaculizar el conteo de votos tras las elecciones presidenciales del 30 de noviembre.

Atlético Nacional

Presidente de Atlético Nacional confirmó fichajes y salidas para el 2026

El presidente de Atlético Nacional confirmó salidas, posibles fichajes y renovaciones para 2026, en un proceso de reconstrucción tras un 2025 sin títulos de Liga BetPlay.

Antioquia

Menor de 14 años fue asesinada a tiros por el Clan del Golfo en Briceño, Antioquia

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 20 de diciembre de 2025

Navidad

Tradiciones navideñas que están desapareciendo en Colombia: ¿Por qué?