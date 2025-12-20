Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 20 de diciembre de 2025
Noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
diciembre 20 de 2025
03:43 p. m.
- Siguen las reacciones por el anuncio del Gobierno de decretar una emergencia económica. Sin embargo, varias voces dicen que en el contexto actual no aplicaría.
- El testimonio de uno de los sobrevivientes del más reciente ataque del ELN contra el batallón de infantería en Aguachica.
- Comerciantes de San Victorino, en Bogotá, hablan de las ventas en esta temporada. Aseguran que las plataformas de comercio digital chinas les están quitando clientes.