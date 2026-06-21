Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / domingo 21 de junio de 2026

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junio 21 de 2026
06:51 p. m.
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  • En cuestión de horas se definirá quién será el nuevo presidente de la República. Los colombianos eligen entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
  • Las autoridades electorales han reiterado que hay garantías electorales, los testigos electorales tienen toda la tecnología a su disposición para ir reportando el avance de la jornada.
  • El director regional de la MOE en Cúcuta dijo que la comunidad de la zona fronteriza denuncia que se estaría dando un paso irregular de personas desde Venezuela. Aseguró que ya las autoridades están en alerta.
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