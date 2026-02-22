CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 22 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 22 de 2026
04:01 p. m.
  • Hombre, presuntamente armado, fue abatido tras intentar ingresar a Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump
  • Corte Suprema de justicia citó a exasesor de Berenice Bedoya por presunto esquema de favores políticos en Findeter
  • Ataque de disidencias dejó un soldado muerto y nueve heridos en Guaviare: ¿cómo fue la emboscada?
Otras Noticias

América de Cali

América de Cali hizo la tarea ante Jaguares y movió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El equipo de David González regresó al triunfo en el Pascual Guerrero y vuelve a meterse en zona de clasificación a cuadrangulares finales.

La casa de los famosos

¡Sorpresa total! Colombia votó y hay nuevo eliminado de La Casa de los Famosos

Este domingo, las votaciones sorprendieron a más de uno y se terminó decidiendo una nueva eliminación en la casa más famosa de Colombia.

Brasil

Le ponen fecha de inicio de operaciones al tren más rápido de Latinoamérica: esta es la ruta completa

Cuidado personal

La higiene oral ya no es solo cepillarse: así es el nuevo ritual de bienestar que empieza en la boca

Elecciones en Colombia

¿Qué opinan las cabezas de lista al Senado de otorgar beneficios judiciales a las bandas criminales para que dejen de delinquir?