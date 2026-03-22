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Comerciante fue asesinada en Cali y el responsable habría usado su celular para estafar a la familia

La mujer fue asesinada en medio del hurto en el sur de la ciudad.

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
02:46 p. m.
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La familia de Aura Hoyos, comerciante asesinada en el sur de Cali durante un hurto en su local, exige justicia ante las autoridades mientras crece la indignación por las circunstancias del crimen.

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El caso se agrava porque el presunto asesino habría utilizado el teléfono celular de la víctima para estafar a sus conocidos después de cometer el homicidio.

Comerciante fue asesinada durante un hurto

El crimen ocurrió en un reconocido sector del sur de la capital vallecaucana, cuando Hoyos se encontraba trabajando en su establecimiento. Según información conocida por Noticias RCN, la comerciante fue asesinada en medio de un atraco.

Lo que aumenta la gravedad del caso es que, después de cometer el homicidio, el delincuente habría tomado el celular de la víctima para exigir dinero a familiares y amigos, configurando un delito adicional de estafa. Esta acción ha incrementado el dolor y la indignación de los allegados, quienes además de enfrentar la pérdida de su familiar, fueron objeto de este engaño.

Noticias RCN confirmó que el presunto responsable fue capturado en las últimas horas por las autoridades. Sin embargo, hasta el momento no se han entregado detalles oficiales.

Familia exige justicia

La familia de la víctima ha manifestado públicamente su exigencia de que se haga justicia en este caso. Los allegados claman por una intervención efectiva del sistema judicial para esclarecer completamente los hechos y garantizar que el responsable reciba la sanción correspondiente por el homicidio y las acciones posteriores.

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Este crimen se suma a las preocupaciones sobre seguridad en Cali, particularmente en sectores comerciales donde los comerciantes son vulnerables a este tipo de ataques. Las autoridades locales aún no se han pronunciado sobre medidas específicas de prevención o sobre el avance de la investigación del caso.

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