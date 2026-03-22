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WestCOL entrevistará a Gustavo Petro y Álvaro Uribe en exclusiva: fechas y dónde ver

Petro y Uribe llegan al streaming: WestCOL anuncia entrevistas en vivo. ¿Cuándo y dónde ver?

Westcol, Petro y Uribe
Fotos: AFP y Presidencia

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
02:55 p. m.
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WestCOL anunció entrevistas exclusivas con el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, en dos transmisiones que podrían marcar un cambio en la forma en que la política se conecta con las nuevas audiencias en Colombia.

El creador de contenido Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como WestCOL, confirmó que realizará dos entrevistas de alto impacto con figuras clave de la política nacional.

¿Cuándo entrevistará WestCOL a Petro y a Uribe?

La primera transmisión se llevará a cabo el próximo 26 de marzo desde el Palacio de Nariño, donde el streamer conversará en vivo con el presidente de la República.

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Posteriormente, en mayo, realizará una segunda entrevista con el expresidente Álvaro Uribe desde su finca. Ambos encuentros serán emitidos exclusivamente en la plataforma Kick.

Este hecho no solo destaca por la relevancia de los invitados, sino porque representa un cambio en la forma en que los líderes políticos se comunican con la ciudadanía, especialmente con públicos jóvenes.

Entrevistas de WestCOL con Petro y Uribe marcan un cambio en la política

Con una audiencia de más de 3.7 millones de seguidores en Kick, WestCOL tiene acceso directo a una generación que poco consume medios convencionales.

Millennials y miembros de la Generación Z conforman gran parte de su público, lo que convierte estas entrevistas en una oportunidad única para que figuras políticas lleguen a nuevos sectores.

Además, el formato en vivo permite una dinámica diferente: interacción en tiempo real, ausencia de edición y un ambiente menos rígido. Esto podría dar lugar a conversaciones más espontáneas y cercanas, alejadas del discurso tradicional.

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La llegada del streaming al ámbito político abre un nuevo escenario. Que WestCOL tenga en exclusiva a Gustavo Petro y Álvaro Uribe demuestra que los líderes están dispuestos a adaptarse a nuevas formas de comunicación para mantenerse relevantes.

Este modelo no es improvisado. El streamer ya ha demostrado su capacidad para convocar audiencias masivas. En octubre de 2025, su evento “Stream Fighters 4” alcanzó un pico de 4 millones de espectadores simultáneos y acumuló más de 13 millones de horas vistas en una sola jornada, cifras que evidencian el alcance de su plataforma.

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En ese contexto, estas entrevistas podrían convertirse en uno de los contenidos políticos más vistos del año en Colombia. Además, podrían sentar un precedente para que otros actores del ámbito público opten por formatos similares.

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