Luis Suárez sigue imparable en Europa: así fue su espectacular gol este fin de semana en Portugal

El delantero samario Luis Javier Suárez sigue ratificando que atraviesa el mejor momento de su carrera profesional en Europa. A pocas horas de unirse a la concentración de la Selección Colombia bajo el mando de Néstor Lorenzo, el atacante volvió a ser protagonista en Portugal al anotar un gol con el Sporting de Lisboa, consolidándose como el máximo artillero de la Primeira Liga.

La anotación, que ya se ha vuelto viral en redes sociales, ocurrió en el último compromiso liguero del conjunto "León". Tras una recuperación, Suárez recibió el balón al borde del área, eludió a dos defensores con un control orientado exquisito y sacó un remate potente que se clavó en el ángulo superior izquierdo del guardameta rival.

Este tanto no solo sirvió para asegurar los tres puntos de su equipo, sino que elevó su cuenta personal a 23 goles en la presente temporada de liga, una cifra que lo sitúa por encima de nombres de peso en el continente y que despierta la ilusión de la hinchada colombiana de cara a las próximas jornadas de eliminatorias.

Suárez llega 'on fire' para los duelos ante Francia y Croacia

La racha de Suárez no es casualidad. Su capacidad para definir con ambas piernas y su potencia física lo han convertido en una pieza inamovible en el esquema del Sporting. Ahora, con el tiquete de avión en mano para reportarse con el combinado nacional, el debate sobre quién debe ser el "9" titular de Colombia se intensifica.

Con la reciente clasificación del Sporting a los cuartos de final de la Champions League —donde Suárez también ha sido determinante con goles clave ante rivales como el PSG—, el delantero llega con el ritmo competitivo ideal. Se espera que el samario pueda trasladar ese olfato goleador a la "Tricolor", complementando el ataque junto a figuras como Luis Díaz y James Rodríguez.

En lo que va de 2026, Luis Javier Suárez promedia casi un gol por partido, una estadística que lo coloca en el radar de los grandes clubes de la Premier League y la Serie A para el próximo mercado de verano. Por ahora, su mente está puesta en los colores amarillo, azul y rojo, buscando sellar su consolidación definitiva en el camino al Mundial.