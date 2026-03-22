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Crisis en Cuba: la isla registra el segundo apagón en menos de una semana

Una falla eléctrica en la central de Nuevitas hizo que millones de habitantes de la isla quedaran sin servicio de energía durante varias horas el sábado.

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
02:28 p. m.
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En menos de una semana, Cuba vivió un nuevo apagón este sábado en medio de la grave crisis energética que golpea a la isla.

Una falla en una central eléctrica clave de la nación insular hizo que unos diez millones de habitantes quedaran sin el suministro eléctrico. Según el régimen, ya están restableciendo el servicio en varias zonas.

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Viviendas, locales y calles del archipiélago quedaron sin luz luego de un fallo en la central eléctrica de Nuevitas, en el oriente de Cuba.

¿A qué se debe el nuevo apagón en Cuba?

El país sufre de apagones que en La Habana se prolongan por más de 15 horas, pero que en el interior de la isla pueden superar las 40 horas seguidas. El de este sábado es el séptimo corte general desde finales de 2024 y el segundo en menos de una semana.

Se produjo una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional, señaló el Ministerio de Energía en una publicación en X.

La compañía eléctrica del país precisó que la desconexión se debió a la salida de una unidad de la termoeléctrica de Nuevitas, en el centro del país, lo que causó "un efecto en cascada en las máquinas que estaban en línea".

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La crisis en Cuba y las presiones de Estados Unidos

La generación de electricidad del país está sostenida por una red de ocho termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación, que sufren frecuentes averías o deben ser paralizadas para ciclos de mantenimiento.

Este nuevo apagón se dio justo cuando un convoy de ayuda internacional comenzó a llegar a La Habana, con suministros médicos, alimentos, agua y paneles solares.

Los cortes de electricidad se han intensificado en Cuba, cuya economía se encuentra casi paralizada desde que la administración de Donald Trump cortó los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazó con sanciones a otros países que le vendan combustible.

Trump no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba que, según él, representa una amenaza para la seguridad de su país por sus relaciones con China, Rusia e Irán.

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