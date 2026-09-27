Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 27 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 27 de 2026
06:03 p. m.
06:03 p. m.
- Grupos de operaciones especiales del Ejército y la Policía dieron de baja a alias Robinson Gutiérrez, uno de los máximos cabecillas de la Segunda Marquetalia.
- En Aracataca, Magdalena, se registró una explosión que afectó infraestructura férrea y generó temor entre la población.
- Cuerpo de Bomberos de Popayán denunció que el 80% de los incendios que se han presentado bajo el fenómeno de El Niño, fueron provocados por manos criminales.