Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 27 de septiembre de 2026

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septiembre 27 de 2026
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  • Grupos de operaciones especiales del Ejército y la Policía dieron de baja a alias Robinson Gutiérrez, uno de los máximos cabecillas de la Segunda Marquetalia.
  • En Aracataca, Magdalena, se registró una explosión que afectó infraestructura férrea y generó temor entre la población.
  • Cuerpo de Bomberos de Popayán denunció que el 80% de los incendios que se han presentado bajo el fenómeno de El Niño, fueron provocados por manos criminales.
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