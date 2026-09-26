Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 26 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 26 de 2026
04:56 p. m.
04:56 p. m.
- En Cauca asesinaron al comandante de la estación de Policía, quien llevaba siete años al servicio de la institución.
- Las pérdidas en Santa Marta por las amenazas de grupos armados ascienden a los $100.000 millones. El gobierno planteó una hoja de ruta para recuperar la confianza de los turistas.
- Un hombre secuestró y torturó a su expareja durante nueve días. La Fiscalía reveló detalles del caso.