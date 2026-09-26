Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 26 de septiembre de 2026

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septiembre 26 de 2026
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  • En Cauca asesinaron al comandante de la estación de Policía, quien llevaba siete años al servicio de la institución.
  • Las pérdidas en Santa Marta por las amenazas de grupos armados ascienden a los $100.000 millones. El gobierno planteó una hoja de ruta para recuperar la confianza de los turistas.
  • Un hombre secuestró y torturó a su expareja durante nueve días. La Fiscalía reveló detalles del caso.
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