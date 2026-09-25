Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 25 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 25 de 2026
08:39 p. m.
08:39 p. m.
- Conocimos la acusación contra alias Araña en una corte de Estados Unidos. Lo señalan de narcoterrorismo.
- Muerte política para el expresidente del Senado, Iván Name, por su responsabilidad en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
- Hay racionamiento de gas para el sector industrial por daño en una de las plantas de importación.