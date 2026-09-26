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Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 25 de septiembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2026
07:01 a. m.
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  • La primera foto de alias Araña en poder de EE. UU., sus crímenes y los años de cárcel que pagaría.
  • Chapecoense regresó al lugar del accidente para rendir homenaje a las víctimas a 10 años del accidente.
  • Iván Name perdió su investidura como senador, así lo decidió el Consejo de Estado.
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