Vidente hizo impactante predicción sobre el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: esto dijo

El pasado 3 de enero de 2026, tras una operación que se realizó en Caracas, Venezuela, Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Sobre las 2:00 de la mañana de ese día, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, con la autorización de Donald Trump, lanzaron varios ataques aéreos, irrumpieron en el lugar en el que se encontraba Nicolás Maduro y, a pesar de que él habría tratado de ingresar a un búnker blindado, no lo consiguió.

Además, posteriormente, fue trasladado a Nueva York, recluido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, y este 5 de enero de 2026 asistió a su primera comparecencia ante un tribunal.

En ese primer encuentro con la justicia estadounidense, Nicolás Maduro se declaró no culpable por la acusación de narcoterrorismo y, además, aseguró que sigue siendo el presidente de Venezuela.

Por ende, en medio de esa coyuntura, Alexandra Vidente Mundial lanzó impactantes predicciones sobre el futuro de Venezuela y de Nicolás Maduro. ¿Cuáles fueron?

Esto predijo Alexandra Vidente Mundial tras la captura y el traslado de Nicolás Maduro a Venezuela

Alexandra Vidente Mundial, que en TikTok es muy popular y cuenta con más de un millón de seguidores, afirmó que ni Nicolás Maduro ni su esposa saldrían de Estados Unidos.

Asimismo, de acuerdo con su análisis, indicó qué podría pasar con la presidencia de Venezuela.

"¿Regresará Nicolás Maduro o su esposa a Venezuela o se quedarán en Estados Unidos para siempre? Se quedarán en Estados Unidos para siempre", comenzó expresando Alexandra Vidente Mundial.

"No lo veo regresando nunca más porque ellos serán condenados. ¿Qué pasará con Delcy Rodríguez? ¿Será la próxima presidenta? No, no será así, sino que habrá un proceso de transición en donde la familia de ella la está presionando para que entregue a Venezuela y se llame a elecciones. Antes de que finalice el 2026, habrá una nueva presidencia y no tendría nada que ver con el oficialismo. Este mismo año, en noviembre o diciembre, se realizarían las nuevas elecciones", agregó.

Esta fue la primera imagen que Donald Trump compartió de Nicolás Maduro tras su captura

Una vez Estados Unidos confirmó la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump, a través de sus redes sociales, aclaró que el venezolano ya estaba siendo trasladado a territorio estadounidense en un buque.

"Nicolás Maduro a bordo del Uss Iwo Jima", escribió Donald Trump junto a una foto en la que el hoy capturado aparece con los oídos y los ojos tapados.