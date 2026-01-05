CANAL RCN
Colombia

Sergio Fajardo pide unidad y convoca a los expresidentes ante la tensión internacional

El exgobernador solicitó al presidente Petro activar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para enfrentar de forma conjunta los desafíos de soberanía y política exterior.

Sergio Fajardo, excandidato presidencial.
Sergio Fajardo, excandidato presidencial. / Foto: AFP

Noticias RCN

enero 05 de 2026
04:16 p. m.
Sergio Fajardo hizo un llamado directo a la unidad nacional y pidió al presidente Gustavo Petro convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, con la participación de todos los expresidentes, en medio de la actual coyuntura internacional que enfrenta el país.

En una carta enviada al jefe de Estado y a los exmandatarios César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, Fajardo reconoció los desacuerdos políticos que existen entre ellos, pero insistió en que hay un principio que debe prevalecer sobre cualquier diferencia: la defensa de la soberanía nacional y los intereses del Estado colombiano.

El exgobernador sostuvo que la política exterior debe guiarse estrictamente por la Constitución, que establece como ejes la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el respeto al derecho internacional. En ese contexto, señaló que las decisiones internacionales no pueden tomarse de manera aislada ni responder a agendas internas o electorales.

Diplomacia sin micrófonos y una sola voz del Estado

Fajardo advirtió que las recientes tensiones diplomáticas, sumadas a los cambios en el escenario regional tras la caída del régimen de Nicolás Maduro, representan retos complejos para Colombia en materia de seguridad, migración y relaciones exteriores. A su juicio, estos desafíos exigen una diplomacia profesional, prudente y coordinada, alejada de la confrontación pública.

El exprecandidato presidencial subrayó que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es el mecanismo constitucional para construir una posición común del Estado y evitar mensajes contradictorios hacia la comunidad internacional. En ese sentido, destacó el valor de la experiencia de los expresidentes como un activo clave para enfrentar la coyuntura.

Finalmente, Fajardo reiteró su rechazo a cualquier forma de injerencia externa y afirmó que los problemas del país deben resolverse por los colombianos y en democracia. “La unidad nacional no es una opción, es una obligación patriótica en momentos de crisis”, concluyó.

