Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 5 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 05 de 2026
08:27 a. m.
- Nicolás Maduro y Cilia Flores serán presentados ante un juez de los Estados Unidos. Será una audiencia de trámite con la que se dará inicio al proceso.
- El presidente Donald Trump volvió a hablar de Gustavo Petro, lo señaló de ser un enfermo que disfruta fabricando y vendiendo cocaína para enviarla a Estados Unidos. No descarto un plan de ataque contra el narcotráfico en el país.
- Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen en Venezuela, sorprendió en sus redes sociales con un mensaje dirigido al gobierno de los Estados Unidos. Dijo que están dispuestos a avanzar en unas relaciones respetuosas.
- Un informe de inteligencia revela que la frontera con Venezuela sigue siendo refugio de grupos armados ilegales. ELN y disidencias de las Farc operan desde territorio venezolano y podrían replantear su regreso a Colombia.
- En Bucaramanga ya se activan planes de atención. Las autoridades habilitan albergues temporales para responder a una posible llegada de migrantes venezolanos en medio de esta coyuntura.