CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 5 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 05 de 2026
08:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Nicolás Maduro y Cilia Flores serán presentados ante un juez de los Estados Unidos. Será una audiencia de trámite con la que se dará inicio al proceso.
  • El presidente Donald Trump volvió a hablar de Gustavo Petro, lo señaló de ser un enfermo que disfruta fabricando y vendiendo cocaína para enviarla a Estados Unidos. No descarto un plan de ataque contra el narcotráfico en el país.
  • Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen en Venezuela, sorprendió en sus redes sociales con un mensaje dirigido al gobierno de los Estados Unidos. Dijo que están dispuestos a avanzar en unas relaciones respetuosas.
  • Un informe de inteligencia revela que la frontera con Venezuela sigue siendo refugio de grupos armados ilegales. ELN y disidencias de las Farc operan desde territorio venezolano y podrían replantear su regreso a Colombia.
  • En Bucaramanga ya se activan planes de atención. Las autoridades habilitan albergues temporales para responder a una posible llegada de migrantes venezolanos en medio de esta coyuntura.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 4 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 4 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 3 de enero de 2026

Otras Noticias

Conciertos

Colombia se prepara para un 2026 lleno de grandes conciertos: estos son los precios

Colombia será escenario de grandes conciertos este 2026, lo que sin duda generará efectos económicos en el país.

Cancillería

Cancillería rechaza declaraciones de Donald Trump: "Desconocen la soberanía del Estado"

La Cancillería responde a afirmaciones de Donald Trump y reafirma la legitimidad democrática.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 5 de enero de 2026

Nicolás Maduro

Primera foto de Nicolas Maduro con uniforme de la cárcel de Estados Unidos

Luis Díaz

En Bayern Múnich entrenan al ritmo de Luis Díaz: sus compañeros ya bailan su canción