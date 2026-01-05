Jefe del Pentágono rompe el silencio y da nuevos detalles del operativo que terminó con la captura de Maduro

Nuevos detalles sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro salieron a la luz luego de que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmara la magnitud del operativo militar ejecutado por Estados Unidos.

La acción concluyó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, poniendo fin a casi 13 años de gobierno del líder de izquierda, a quien Washington acusa de dirigir un cártel de narcotráfico.

Hasta ahora, no se conocía con exactitud el número de efectivos desplegados ni el alcance logístico de la intervención.

Jefe del Pentágono reveló nuevos detalles del operativo que terminó con la captura de Maduro

Durante un acto público realizado este lunes en el estado de Virginia, Hegseth entregó detalles inéditos sobre la operación.

Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas… y detuvieron a un individuo acusado, buscado por la justicia estadounidense, en apoyo de las fuerzas del orden, sin que muriera un solo estadounidense.

Según las autoridades estadounidenses, el operativo contó además con un amplio despliegue aéreo.

Más de 150 aeronaves participaron en la misión, procedentes de diversas instalaciones ubicadas en la región.

Aunque el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios habían ofrecido información general sobre el operativo en los días posteriores, las declaraciones de Hegseth permitieron conocer por primera vez el número aproximado de militares involucrados.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuántos heridos dejó la operación del lado estadounidense. En contraste, Cuba reconoció que 32 de sus ciudadanos murieron durante el ataque.

Venezolanos marchan en Caracas para exigir la liberación de Nicolás Maduro

Tras su captura, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Estados Unidos y presentados el lunes ante un juez en un tribunal de Nueva York, donde ambos se declararon no culpables de los cargos por narcotráfico y terrorismo que les imputan las autoridades estadounidenses.

Mientras el proceso judicial avanza fuera del país, en Venezuela se registraron masivas movilizaciones en rechazo a la captura.

Miles de personas marcharon el lunes en Caracas para exigir la liberación del presidente depuesto. La manifestación se concentró en las inmediaciones del Parlamento venezolano, lugar donde Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, prestó juramento como presidenta encargada al ser la primera en la línea de sucesión.

Durante la jornada, los manifestantes corearon consignas como “¡Maduro aguanta, que Venezuela se levanta!” y exhibieron pancartas con mensajes dirigidos contra el gobierno de Estados Unidos.

Algunos portaban banderas de Venezuela y juguetes de “Súper Bigote” y “Súper Cilita”, personajes de propaganda inspirados en Maduro y su esposa, también detenida en el operativo.

Hijo de Nicolás Maduro aseguró haber hablado con su padre

En medio de la protesta, Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario depuesto, aseguró ante los asistentes que logró una comunicación “indirecta” con su padre.

“No puedo decir más nada”, dijo ante la multitud. “Allá tenemos un buen equipo que nos está apoyando y ayudando a defender la dignidad”, añadió el dirigente, conocido popularmente como ‘Nicolasito’.

Entre los manifestantes también se escucharon posturas críticas sobre la forma en que se realizó la captura.