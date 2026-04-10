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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 4 de octubre de 2026

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octubre 04 de 2026
03:47 p. m.
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  • Cansados de los ladrones, ciudadanos ya no esperan a la Policía y deciden perseguir, retener y golpear a quienes señalan de ladrones. ¿Qué está pasando para que la rabia contra la inseguridad termine convirtiéndose también en violencia?
  • En Nariño se adelanta una compleja investigación para esclarecer lo ocurrido tras la muerte de un hombre en medio de un operativo de la Armada Nacional en el municipio de El Charco.
  • Fuerte mensaje del presidente Abelardo de la Espriella al alcalde de Sincelejo Yahir Acuña. En público el mandatario le dijo que no puede ignorar las actuaciones públicas que rodean su trayectoria.
  • Tensión entre el gobierno y el gremio de los arroceros. La polémica surge por las declaraciones del ministro de Agricultura que les pidió contemplar la posibilidad de sembrar otros productos como el marañón en lugar de arroz en zonas donde golpea con fuerza el fenómeno de El Niño.
  • Brasil acude a las urnas en medio de una de las contiendas electorales más polarizadas y más reñidas. Además, con el mayor electorado de la historia, el gigante latinoamericano se prepara para conocer a su mandatario del periodo 2027-2031.
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