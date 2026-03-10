Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 3 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 03 de 2026
08:37 p. m.
08:37 p. m.
- Exclusivo: Noticias RCN conoció que la próxima semana la Procuraduría pedirá información adicional sobre un contrato de Air-e con una empresa china por hasta dos billones de pesos.
- Las cuentas de la Comisión de Acusaciones: documentos oficiales evidencian que cerca 1.600 millones de pesos fueron asignados a esta corporación en el primer semestre de 2025. Un año después, la comisión está frenada y tiene más de 2.400 procesos pendientes.
- Una radiografía de Asocapitales revela que las 31 ciudades analizadas enfrentan riesgos altos o críticos para la continuidad del sistema de salud.