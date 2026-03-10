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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 3 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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octubre 03 de 2026
05:21 p. m.
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  • Una mujer fue capturada en Buenaventura señalada de abusar de dos niños de 8 y 11 años.
  • Preocupación por los estados financieros de la Unidad Nacional de Protección. Noticias RCN conoció una auditoría que demostraría que la entidad necesitaría más 800 mil millones de pesos para seguir operando.
  • En Medellín durante la semana de receso escolar, autoridades intensifican la vigilancia debido al alto índice de denuncias de turismo con fines de explotación sexual infantil que se presentan durante estos días.
  • A la cárcel una mujer señalada por la Fiscalía de estar involucrada en una red de trata de personas. Según la investigación, habría recibido en un establecimiento comercial de su propiedad a cuatro mujeres que fueron engañadas con falsas promesas de empleo.
  • Brasil elige su rumbo. Lula da Silva y Flavio Bolsonaro se encontrarán este domingo en una elección polarizada que podría ir a la segunda vuelta.
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