Reconocido actor e influencer fue hallado muerto: esto es lo que se ha conocido

Un creador de contenido y actor de cine para adultos falleció el pasado 24 de agosto, pero la noticia comenzó a difundirse a finales de septiembre de 2026.

Riccardo Staudt, el alemán que tenía 22 años y era más conocido como Noah Segsy, fue encontrado sin vida en una piscina.

El hallazgo ocurrió en un complejo residencial localizado en Paralimni, la ciudad que se encuentra en el sureste de Chipre.

Esto se sabe de la muerte de Noah Segsy, el reconocido actor e influencer de Alemania

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el 24 de agosto de 2026, sobre las 9:20 de la noche, el actor Noah Segsy fue encontrado inconsciente dentro de la piscina.

En consecuencia, fue trasladado de inmediato al Hospital General de Famagusta, pero los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Además, los forenses realizaron la autopsia correspondiente y concluyeron que la causa exacta de la muerte fue un ahogamiento.

Noah Segsy tenía más de 290.000 seguidores en las redes sociales y, aparte de su trabajo como actor de cine para adultos, era conocido por publicar contenido relacionado con los viajes y el gimnasio.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Noah Segsy, el actor e influencer de Alemania, tras su muerte

Luego de que se confirmó lo ocurrido con Noah Segsy, varios internautas lamentaron la noticia y se solidarizaron con sus seres queridos.

RELACIONADO Reconocido actor reveló que tuvieron que amputarle los dedos de sus pies

"Qué lamentable", "qué pena, era muy joven", "que descanse en paz", "siempre te recordamos", "te vamos a extrañar", "misericordia por su descanso eterno", "un abrazo para sus familiares", "lo siento muchísimo" y "no puede ser", han sido algunas de las reacciones.