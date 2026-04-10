Reconocido cantante de vallenato de Colombia sufrió aparatoso accidente de tránsito: este es su estado

En la noche del sábado 3 de octubre de 2026, Hebert Vargas, uno de los cantantes más importantes de vallenato en Colombia, se presentó en Ambato, Ecuador.

El concierto fue todo un éxito y el artista le agradeció a sus seguidores por el amor y el apoyo que le brindan constantemente.

Después, este domingo 4 de octubre, Hebert Vargas y su agrupación abordaron un bus para que los trasladara a Quito y pudieran tomar un vuelo hacia Medellín. Sin embargo, en medio del recorrido, tuvieron un aparatoso accidente de tránsito.

¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es el estado de salud de Hebert Vargas y los integrantes de su agrupación? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto se sabe del accidente de tránsito que sufrió Hebert Vargas, el importante cantante de vallenato, en Ecuador

De acuerdo con la información que se ha reportado, el bus en el que iba la agrupación de Hebert Vargas se chocó fuertemente contra una camioneta.

Tras ese suceso, una ambulancia llegó de inmediato al lugar en el que se presentó un accidente y atendió de inmediato a cada una de las personas involucradas.

El impacto destruyó completamente la parte delantera de la camioneta, mientras que el bus también resultó afectado debajo de la farola izquierda.

¿Cuál es el estado de salud de Hebert Vargas y los integrantes de su agrupación tras el accidente de tránsito?

El mánager de la agrupación de Hebert Vargas confirmó el accidente, pero dio un parte de tranquilidad.

Según lo que comentó, los golpes fueron leves y ningún integrante requirió atención médica especializada.

De hecho, después de la revisión de los profesionales que llegaron en la ambulancia, pudieron continuar su viaje de regreso a Colombia.

"Menos mal todos están bien", "lo importante fue que la situación no pasó a mayores", "Dios los protegió" y "qué susto", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.