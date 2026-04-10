CANAL RCN
Tendencias

Reconocido cantante de vallenato de Colombia sufrió aparatoso accidente de tránsito: este es su estado

El accidente ocurrió en Ecuador, después de que se llevó a cabo un concierto.

Foto: captura de pantalla del post embebido.

Nicolás Forero

octubre 04 de 2026
01:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche del sábado 3 de octubre de 2026, Hebert Vargas, uno de los cantantes más importantes de vallenato en Colombia, se presentó en Ambato, Ecuador.

El concierto fue todo un éxito y el artista le agradeció a sus seguidores por el amor y el apoyo que le brindan constantemente.

Murió Náfer Durán, Rey Vallenato y primer acordeonero de Diomedes Díaz
RELACIONADO

Murió Náfer Durán, Rey Vallenato y primer acordeonero de Diomedes Díaz

Después, este domingo 4 de octubre, Hebert Vargas y su agrupación abordaron un bus para que los trasladara a Quito y pudieran tomar un vuelo hacia Medellín. Sin embargo, en medio del recorrido, tuvieron un aparatoso accidente de tránsito.

¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es el estado de salud de Hebert Vargas y los integrantes de su agrupación? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto se sabe del accidente de tránsito que sufrió Hebert Vargas, el importante cantante de vallenato, en Ecuador

De acuerdo con la información que se ha reportado, el bus en el que iba la agrupación de Hebert Vargas se chocó fuertemente contra una camioneta.

Tras ese suceso, una ambulancia llegó de inmediato al lugar en el que se presentó un accidente y atendió de inmediato a cada una de las personas involucradas.

El impacto destruyó completamente la parte delantera de la camioneta, mientras que el bus también resultó afectado debajo de la farola izquierda.

¿Cuál es el estado de salud de Hebert Vargas y los integrantes de su agrupación tras el accidente de tránsito?

El mánager de la agrupación de Hebert Vargas confirmó el accidente, pero dio un parte de tranquilidad.

Según lo que comentó, los golpes fueron leves y ningún integrante requirió atención médica especializada.

Creador de contenido de Colombia murió en grave accidente de tránsito: esto ocurrió
RELACIONADO

Creador de contenido de Colombia murió en grave accidente de tránsito: esto ocurrió

De hecho, después de la revisión de los profesionales que llegaron en la ambulancia, pudieron continuar su viaje de regreso a Colombia.

"Menos mal todos están bien", "lo importante fue que la situación no pasó a mayores", "Dios los protegió" y "qué susto", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Registraduría Nacional de Colombia

Dan a conocer la lista de apellidos más comunes en Colombia: revise si está el suyo

Astrología

"Lo van a sacar": Mhoni Vidente advirtió lo que podría pasar con un presidente

Horóscopo

Horóscopo de hoy: domingo 4 de octubre de 2026

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Casos de justicia por mano propia alertan a las autoridades en Bogotá: ¿cuáles son las consecuencias?

Dos presuntos delincuentes fueron golpeados por la comunidad al encontrarse realizando hurtos en la localidad de Bosa.

Artistas

Reconocido actor e influencer fue hallado muerto: esto es lo que se ha conocido

Los forenses ya revelaron las conclusiones de su autopsia.

Educación

Siete de cada 10 estudiantes colombianos no alcanzan nivel básico en matemáticas: ¿qué significa?

Millonarios

Figura de Millonarios hizo polémico comentario tras la eliminación vs. Barranquilla: ¿qué dijo?

Cuidado personal

Grasa corporal: expertos alertaron sobre los riesgos de no contar con la suficiente