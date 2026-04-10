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Cayó el Baloto en Colombia: afortunado ganó $61.600 millones con estos números

Cayó el Baloto en Colombia. Un afortunado ganó $61.600 millones en Boyacá. Revise los números ganadores y dónde fue comprado el tiquete.

Cayó el Baloto en Colombia: afortunado ganó $61.600 millones con estos números
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 04 de 2026
03:21 p. m.
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La suerte llegó a Boyacá. Baloto confirmó que cayó el acumulado de $61.600 millones durante el sorteo número 2717, realizado en la noche del sábado 3 de octubre de 2026.

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El millonario premio quedó en manos de un jugador que compró su tiquete en el municipio de Nobsa.

Cayó el Baloto y estos fueron los números ganadores

De acuerdo con la información entregada por Baloto, el tiquete ganador fue adquirido en un punto de venta de la red comercial aliada JER y la combinación fue escogida de manera manual.

Estos fueron los números que convirtieron al apostador en el nuevo multimillonario del país:

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  • Balotas: 03 - 10 - 14 - 26 - 31
  • Súper Balota: 10

“El nuevo multimillonario lo compró bajo la modalidad manual y ganó con los números 03, 10, 14, 26, 31 y la súper balota 10. Adicionalmente, el sorteo de Baloto dejó en total 40.239 ganadores y premios totales por más de 61.965 millones de pesos”, informó Baloto.

Además del ganador del premio mayor, el sorteo dejó 40.239 ganadores en las diferentes categorías, mientras que la premiación total entregada alcanzó los $61.965.911.950.

¿Cuándo fue la última vez que cayó un Baloto tan grande?

El premio entregado en Nobsa tiene un dato particular: los $61.600 millones representan el mayor acumulado de Baloto entregado desde 2017, es decir, en los últimos nueve años.

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Asimismo, Boyacá se convirtió en el décimo departamento donde ha caído el gran acumulado desde que comenzó la actual concesión (mayo de 2022). Durante ese periodo, Bogotá y Santander han registrado dos ganadores cada uno.

Tras entregar el millonario premio, el acumulado de Baloto vuelve a comenzar. Para el próximo sorteo, programado para el lunes 5 de octubre, la bolsa será de $4.300 millones.

El ganador deberá ahora adelantar el proceso establecido para reclamar el premio y tener en cuenta los descuentos tributarios que aplican a este tipo de ganancias en Colombia.

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