Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 8 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 08 de 2026
03:25 p. m.
03:25 p. m.
- Cayeron Los Mimos, el terror de los conductores en Tolima detrás del robo de camiones.
- Primeras medidas tras atentado del ELN en el sur de Bolívar: toque de queda y ley seca.
- Incautan 264 celulares y varios kilos de droga tras megaoperativo en la cárcel El Barne, en Boyacá.
- La última misa del papa León XIV en Uruguay: destacó el papel de las madres y la difusión de la fe.