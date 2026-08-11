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Seis municipios de Antioquia en riesgo extremo por instalación de centros de instrucción del Clan del Golfo

La Defensoría del Pueblo señaló que niños y adolescentes del oriente antioqueño estarían siendo reclutados mediante falsas ofertas de trabajo y promesas de dinero.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
03:01 p. m.
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La Defensoría del Pueblo emitió una alerta de riesgo extremo para seis municipios del oriente antioqueño tras detectar que el Clan del Golfo estaría instalando campamentos y centros de instrucción militar e ideológica en la región.

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La entidad reveló que esta organización delictiva implementa diversas estrategias para reclutar jóvenes y menores de edad.

Municipios en riesgo por campamentos del Clan del Golfo

Según el informe de la Defensoría, el grupo armado criminal estaría instalando campamentos y escuelas de formación militar e ideológica en las zonas consideradas de retaguardia estratégica, particularmente en la vereda Guadualito, en el municipio de Argelia.

Estas instalaciones funcionarían como centros de adiestramiento para nuevos integrantes del grupo armado ilegal.

Asimismo, el documento emitido por la entidad indicó que el reclutamiento de menores se ejecuta mediante múltiples modalidades. En la vereda Palmar, en el municipio de Nariño, miembros de la organización ofrecen aproximadamente 2.500.000 pesos a jóvenes para incorporarlos a sus filas.

Sin embargo, la vinculación no se limita únicamente a incentivos económicos, sino que cuando las capacitaciones no son exitosas se estarían presentando acciones de constreñimiento contra los jóvenes y sus familias.

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Esta práctica de coacción representa una grave amenaza para las comunidades rurales de la región.

Falsas ofertas laborales para reclutar menores

Otra estrategia identificada consiste en falsas ofertas laborales en Medellín, que se usan para atraer a los jóvenes y luego trasladarlos a zonas de influencia del grupo armado.

Según el informe, "esta modalidad resulta especialmente relevante desde una perspectiva de derechos humanos, ya que combina la explotación de condiciones de vulnerabilidad económica con el engaño, el traslado y la posterior coacción".

Las consecuencias de estas amenazas van desde desplazamientos forzados relacionados con reclutamiento en sectores rurales de El Carmen de Viboral, Sonsón, Argelia y Nariño, hasta constreñimientos y amenazas.

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El informe señaló, finalmente, que "estas prácticas generan un escenario en el cual las familias se ven obligadas a adoptar medidas de autoprotección, incluido el desplazamiento forzado del grupo familiar, con el propósito de evitar la vinculación de sus hijos".

La Defensoría declaró nivel de riesgo extremo en seis municipios del oriente antioqueño, alertando sobre la expansión del dominio territorial de estas estructuras ilegales y la exposición de niños y adolescentes a ser incorporados a sus filas y centros de formación.

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