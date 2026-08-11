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Karina García compartió la primera foto de su bebé con Kris R

Karina García compartió una tierna fotografía junto a su bebé recién nacido, fruto de su relación con Kris R.

Karina García y Kris R
FOTO: Kris R - Instagram

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
03:03 p. m.
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Karina García compartió una tierna fotografía junto a Kairo, su bebé recién nacido con el cantante Kris R. La influencer colombiana mostró el primer abrazo con su pequeño y acompañó la publicación con un mensaje que conmovió a sus seguidores: "Juntos por siempre"

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La llegada del bebé marca un nuevo capítulo en la vida personal de la creadora de contenido y de Kristian Rangel Betancur, nombre del artista conocido como Kris R. Ambos recibieron a Kairo y ahora comparten esta nueva etapa familiar.

La imagen publicada por Karina muestra a la influencer abrazando a su hijo, en un momento íntimo que decidió compartir con su comunidad digital. Sin extenderse en palabras, eligió una frase corta para expresar el vínculo con el recién nacido.

¿Cómo anunció Karina García el nacimiento de Kairo?

La influencer dio a conocer la llegada de su bebé a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía junto al pequeño: "Juntos por siempre"

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Este fue el mensaje que acompañó la imagen y que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La publicación se convirtió en una de las primeras muestras públicas de este momento familiar. Sus seguidores reaccionaron con mensajes de cariño y felicitaciones por el nacimiento de Kairo.

¿Quién es Kris R, el papá del bebé de Karina García?

Kris R es el nombre artístico de Kristian Rangel Betancur, cantante colombiano y pareja de Karina García. El nacimiento de Kairo representa un nuevo paso en la historia que ambos han compartido públicamente.

Karina, quien ya era mamá, recibió a su nuevo hijo y compartió con sus seguidores una imagen que refleja la emoción por su llegada. La fotografía y el mensaje elegido fueron el centro de las reacciones en redes sociales.

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Por ahora, la publicación es el vistazo que la influencer decidió compartir sobre el nacimiento de Kairo. La llegada del pequeño suma un nuevo integrante a su familia y despierta el interés de quienes siguen de cerca la vida de la creadora de contenido y del cantante.

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