Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 7 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 07 de 2026
04:31 p. m.
04:31 p. m.
- Mineducación reportó ejecución del 0% en más de $12.000 millones para el PAE en Sincelejo.
- Operación Agamenón: detalles de la ofensiva militar y policial contra el Clan del Golfo.
- Se analiza la propuesta de militarizar zonas de Bogotá en un cabildo abierto: ¿Qué opiniones hay?
- Atacan con explosivos el peaje de Mondomo, en la vía Panamericana del Cauca.